Motociclista morre depois de bater de frente com carro da Equatorial Energia,na BR-163

Motociclista morreu na manhã deste sábado (25) na comunidade Tabocal — Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós

Motociclista morre depois de bater de frente com carro na Comunidade Tabocal, na BR-163

De acordo com informações de testemunhas, a vítima identificada como Elton de Oliveira Gomes tentou fazer uma conversão na rodovia quando bateu em carro da distribuidora de energia.

Um motociclista morreu depois de bater de frente com um carro da distribuidora de energia na manhã deste sábado (25) na Comunidade Tabocal na BR-163 em Santarém, no oeste do Pará. Segundo testemunhas, o motociclista teria feito uma conversão no local e acabou batendo de frente com o veículo.

Ainda segundo moradores, Elton de Oliveira Gomes foi um comércio e fez umas compras para levar para o interior onde morava com a esposa e uma filha de 3 meses.

O motociclista seguiria até o ponto de ônibus onde deixaria as compras para a esposa, mas ao fazer uma conversão para seguir para o local, acabou batendo de frente com o carro.

Elton de Oliveira Gomes morreu no local. O motociclista é sobrinho de Raimundo da Silva Gomes, de 67 anos, que morreu esta semana também vítima de acidente de trânsito também na comunidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para constatar o óbito do jovem. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local. O motorista do carro envolvido no acidente fez o teste do etilometro e o resultado deu negativo.

Nota de Posicionamento

A Equatorial Energia Pará informa que lamenta profundamente o ocorrido na comunidade do Tabocal, na manhã deste sábado, 25.

A viatura atingida pelo motociclista pertence à empresa Manserv, parceira da Equatorial Energia. A distribuidora reforça que está colaborando com as investigações.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/03/2023/09:11:10 com informações G1 e TV Tapajós

