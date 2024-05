Delegacia de Homicídios de Santarém divulga fotos de foragidos suspeitos da morte de dois homens

Adrielson Santos e os irmãos Madson e Rubens Galvão estão foragidos. — Foto: Divulgação

Um caso ocorreu no bairro Santarenzinho e outro crime aconteceu no bairro do Caranazal.

Na manhã desta terça-feira (7), durante uma coletiva de imprensa, a titular da especializada de Homicídios, delegada Raíssa Beleboni, divulgou a fotos de três foragidos, que são suspeitos nas mortes de dois homens. Um foi o caso que ocorreu no bairro Santarenzinho e outro crime no bairro do Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da delegada, no caso do Santarenzinho, o corpo da vítima Alberto Dutra Santiago foi encontrado com sinais de espancamento, no dia 17 de janeiro deste ano, na casa dele. A partir daí, a Polícia Civil iniciou as investigações para saber em que circunstâncias os fatos ocorreram.

“Nós iniciamos a apuração do fato, logo após a morte, naquele momento, nós conseguimos identificar duas pessoas como sendo responsáveis pelo crime. O primeiro, Paulo Roberto Lopes Alves já está preso. O segundo envolvido, Adrielson Dias Vieira, não foi mais encontrado para o cumprimento do mandado e encontra-se foragido”. explicou a delegada.

Já sobre o caso do corpo do Gabriel Santos, que foi encontrado em um quintal de uma casa no bairro Caranazal, a delegada ressaltou que naquele primeiro momento não havia indício de que seria homicídio. Porém, depois da perícia, foi identificado que, a vítima morreu por asfixia.

“Então as investigações foram iniciadas e identificamos dois autores, que são os irmãos, Rubens Pereira Galvão e Madson Denis Pereira Galvão. Eles moravam na residência onde ocorreu o homicídio e atualmente estão foragidos”, ressaltou.

