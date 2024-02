Mulheres são presas após irem buscar caixa de som recheada de drogas que desembarcou de Manaus para Santarém

Caixa de som “recheada” de drogas apreendida em Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro/g1

De acordo com informações da Polícia Militar, a abordagem aconteceu próximo ao campo do DER. A Polícia Civil informou que já estava monitorando as suspeitas.

Duas mulheres foram presas na manhã deste sábado (17) em Santarém, no oeste do Pará com uma “encomenda” diferenciada. As suspeitas estavam com uma caixa de som recheadas de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, o reservado recebeu a informação de que desembarcaria a droga em Santarém e as duas mulheres passaram a ser monitoradas.

Ainda segundo a Polícia Militar, as duas mulheres estavam em uma moto e foram abordadas próximo ao campo do DER. Elas tinham ido buscar a encomenda que saiu de Manaus, desembarcou em Santarém e estava no nome de uma das suspeitas.

Ao g1, o delegado Aldeci Magalhães informou que a droga foi retirada da embarcação pelas mulheres pela manhã. Ao realizar a abordagem, os policiais observaram que a droga estava escondida dentro de uma caixa de som.

“Foi feita a abordagem pela Polícia Militar e foi encontrada com elas de posse de um aparelho de som, uma caixa de aparelho de som, e dentro dessa caixa de aparelho de som, foi encontrada alguns pacotes de material entorpecentes. A gente ainda não sabe a quantidade, esse material ainda vai passar por perícia, onde vai ser mensurado, mas são alguns pacotes entorpecente, provavelmente Skunk”, contou o delegado.

As duas mulheres foram autuadas em flagrante na 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.

