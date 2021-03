MOTOCICLISTA TEM PERNA DECEPADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

Era por volta das 11h45 da manhã desse Domingo (21/03/2021), quando o Corpo de Bombeiros e Samu de Altamira, foram acionados para atender um grave acidente de trânsito no perímetro urbano da Transamazonica próximo à subestação da Equatorial do bairro Liberdade.

O acidente foi entre um carro de passeio que era conduzido por uma Mulher e uma Motocicleta Broz que estava um Casal, todos seguindo na mesma direção.

Conforme foi apurado, segundo as informações, o casal trafegava na Transamazonica sentido aos bairros Bela Vista e Cidade Nova, quando foram atingidos pelo carro que segundo relatos de testemunhas estava em alta velocidade.

Tudo teria acontecido após a motorista do carro que estava atrás do casal da Motocicleta, teria tentado fazer uma ultrapassagem entrando na contramão, ao perceber que no sentido contrário vinha um casal em uma Motocicleta Biz, a motorista do ao tentar voltar para a sua mão acabou atingindo o casal da Broz em cheio.

Na batida o condutor a Motocicleta Broz, já caiu inconsciente e teve uma das pernas decepada, um morador das proximidades com seu cinto fez um toniquete para diminuir a perda do sangue até a chegada do Socorro, em seguida ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros que realizaram os Primeiros atendimentos pré hospitalares e as pressas foi encaminhado até o Hospital Regional.

A mulher foi atendida pela equipe do Samu, ela foi identificada como “Simone Ramos” de 39 anos, ela teve um corte e uma fratura em uma das pernas é algumas escoriações, recebeu os primeiros atendimentos pré hospitalares foi encaminhada até a Upa para os cuidados Médicos.

Na versão da motorista, ela teria informado que estava trafegando na Transamazonica indo para o ruc casa nova e duas motocicletas estava trás do carro dela quando se chocaram e uma das motos foi em direção ao seu veículo. Porém no local não havia vestígio de um terceiro veículo.

A Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito até a chegada do Demutran que também foi acionado para fazer a realização dos Procedimentos cabíveis e retirada dos veículos do meio da via.

Fonte: Carlos Calaça

