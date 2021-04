Motociclistas trocam tiros com a polícia na fronteira de MT com a Bolívia e um é preso com 360 kg de drogas

Drogas apreendidas pela polícia na fronteira — Foto: Gefron-MT – Quatro dos cinco suspeitos conseguiram fugir, abandonando as motos e a droga. Um baleado durante o confronto foi preso.

Cinco motociclistas suspeitos de tráfico de drogas trocaram tiros com a polícia na fronteira Bolívia/Brasil e um deles foi preso após ser baleado durante o confronto na Rodovia MT-199, , em de Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá, nesta terça-feira (20).

A ação integrada entre o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), a Delegacia Especial de Fronteira (Defron) e o 3º Pelotão Especial de Fronteira do Exército Brasileiro também apreendeu 360 kg de pasta base de cocaína que era transportada pelos suspeitos.

De acordo com a polícia, o confronto ocorreu durante as atividades de patrulhamento na rodovia. Os policiais se depararam com cinco motociclistas que percorriam a estrada sentido Bolívia/Brasil, carregando vários fardos nas garupas. Os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes policiais, que revidaram.

Quatro dos cinco homens conseguiram fugir do local, abandonando as motos com a droga. Junto das motos, os policiais encontraram invólucros de substâncias análogas à pasta base de cocaína com 353 tabletes, totalizando 360 kg de drogas. Os entorpecentes apreendidos, segundo a polícia, estão avaliados em R$ 6,5 milhões.

Ainda segundo a polícia, apenas um dos suspeitos, que foi atingido durante a troca de tiros, foi localizado durante a varredura no local. Imediatamente, a equipe solicitou apoio da ambulância do destacamento do Exército Brasileiro Palmarito, que encaminhou o suspeito ferido até o pronto-socorro do município.

Durante a checagem dos documentos pessoais, foi constatado que o suspeito possuía diversas passagens criminais envolvendo tráfico ilícito de drogas, roubo e furto, além de ter um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Vilhena (RO).

A droga e as cinco motocicletas foram encaminhadas à Defron, em Cáceres, para providências.

Por G1 MT

/20/04/2021 21h38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...