No Pará -Juiz libera jovem que sal tou do 3º andar de prédio para não ser presa

Geovana Neves foi detida sob acusação de tráfico de drogas, mas comprovou inocência e ganhou liberdade (Foto:

Reprodução blog Zé Dudu)

A jovem Geovana Silva Neves, de 18 anos, que para escapar de uma abordagem policial na noite da última segunda-feira (19), no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, pulou do 3º andar de um dos blocos, foi liberada durante Audiência de Custódia realizada hoje (20). Ao juiz, ela contou que decidiu saltar porque temia morrer pelas mãos dos PMs.

Leia mais:

– Mulher se joga do terceiro andar de prédio para evitar prisão

“Eu fiquei com medo deles me matarem. Do jeito que eles chegaram lá, invadindo a casa… Eu estava com o meu filho e fiquei com muito medo”, disse ela. Apesar da queda e de ter sido removida do local em uma ambulância do Samu, a jovem não teve fraturas. Ela foi presa em companhia de Paulo Ricardo Pereira Feitosa, que também foi isento da acusação de tráfico de drogas e liberado.

Segundo Geovana, ela e Ricardo não tem qualquer envolvimento e a droga encontrada não pertencia a nenhum deles. “Foi deixada guardada na minha casa por uns maranhenses e eu fui presa de laranja”, contou. A jovem, que já tem passagem pela polícia por tráfico, relatou que trabalha como doméstica e mora de aluguel no apartamento que foi invadido pela PM.

Com informações do blog Zé Dudu

20.04.21 22h07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...