Criança é abusada sexualmente por quatro tios e pelo companheiro da avó materna

(Foto:Reprodução) – A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão investiga o caso dos quatro tios que abusavam sexualmente da sobrinha, atualmente com sete anos, juntamente com o companheiro da avó materna da criança, na localidade de Águas Claras, município de Viamão, Rio Grande do Sul.

“Ela foi abusada entre os cinco e sete anos. Foram dois anos de abusos. Eles ameaçavam que iam matar ela e a mãe dela”, declarou a delegada Marina Dillenburg, que considerou o caso como chocante.

Na manhã d terça-feira (30), os policiais civis prenderam dois tios e o parceiro da avó, sendo essa suspeita de saber o que ocorria com a neta e não teria feito nada. Os outros dois tios estão foragidos. “Eles abusavam cada um em uma situação diferente”, observou a titular da Deam de Viamão.

A mãe, de 39 anos, foi residir em outra cidade por causa do trabalho. “Ela não levou a menina e deixou aos cuidados da avó”, explicou a delegada Marina Dillemburg. “No mês de maio, a mãe registrou uma ocorrência e pediu medida protetiva contra os quatro irmãos, porque eles agrediam fisicamente ela”, relatou.

“Ela conseguiu a medida protetiva, pediu abrigamento e levou a filha junto. No abrigo, a menina entendeu que a medida protetiva significava a prisão dos tios e aí sentiu-se à vontade para contar para a mãe o que aconteceu durante os dois anos”, esclareceu. “A mãe procurou a gente e aí começamos as investigações”, acrescentou.

A criança já foi submetida às perícias física e psíquica, que comprovaram os abusos. “Essa menina terá de ser acompanhada pelo serviço de saúde”, alertou, referindo-se às sequelas decorrentes dos abusos sexuais.

A delegada Marina Dillemburg informou ainda que os quatro tios e o companheiro da avó tiveram as prisões preventiva decretada e serão indiciados por estupro de vulnerável. Ela apontou ainda que a avó poderá ser responsabilizada por omissão. “O inquérito segue mais um pouco, porque temos ainda algumas pessoas para serem ouvidas”, adiantou. (Com informações do Correio do Povo).

Jornal Folha do Progresso em 01/09/2022/

