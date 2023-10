Motor de avião sobre carro próximo ao Aeroporto de Guarulhos assusta moradores nesta terça-feira

Cena do vídeo apresentado abaixo – (Imagem: Reprodução / Redes Sociais)

Alguns moradores das imediações do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, se assustaram nesta terça-feira, 10 de outubro, ao verem um suposto motor de avião sobre um veículo em uma das vias do bairro Jardim Presidente Dutra, que fica no alinhamento das cabeceiras 28L/28R do aeroporto.

Os dois vídeos a seguir, que circulam hoje por redes sociais, mostram que ao menos duas pessoas gravaram imagens e compartilharam com seus conhecidos o que acharam ser uma ocorrência aeronáutica no local:

A situação registrada nas imagens acima, porém, não se tratou de uma ocorrência aeronáutica real, mas sim de um exercício simulado realizado por vários órgãos para treinamento.

Conforme informado na quarta-feira da semana passada pela Prefeitura de Guarulhos, nesta terça-feira a Defesa Civil de Guarulhos realizou, com a concessionária GRU Airport, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, um exercício de simulação de queda de aeronave.

A atividade contou também com a participação de diversas entidades ligadas à Prefeitura e às forças de segurança, de prevenção de acidentes e de resgate públicas e privadas do município.

Nesta operação, na parte interna do aeroporto, foi montado um cenário de pouso forçado de aeronave pequena, causado por pane e perda de um dos motores, cuja queda sobre um automóvel causaria, na parte externa do aeroporto, incêndio e danos humanos e materiais associados.

Com tal complexidade de cenário, as partes envolvidas treinaram e capacitaram equipes em diversas etapas de socorro e atendimento a emergências, tais como ajuda a vítimas diretas e combate às chamas na própria aeronave na pista do aeroporto, e também evacuação de prédio público, isolamento de área e coordenação e deslocamento de equipes de resgate.

Duas unidades educacionais da Prefeitura estiveram envolvidas no processo: a EPG Perseu Abramo, na qual foram treinados protocolos de evacuação, e a EPG Mariazinha Rezende Fusari, onde o treinamento foi restrito à coordenação de informações, abordagem às vítimas e orientação à população para evitar pânico.

Participantes

Além da Defesa Civil e da GRU Airport, desempenharam papéis no simulado a Guarda Civil Municipal (GCM), a Secretaria de Educação e a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Na esfera estadual participaram a Polícia Militar, a Polícia Técnica, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros, a Sabesp e o Hospital Geral de Guarulhos. Entre as entidades federais estavam presentes a Polícia Federal do aeroporto, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil

Como participantes da iniciativa privada, estavam a Latam Airlines e o Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos, um agrupamento de empresas que constitui força-tarefa de pessoal e equipamentos de resgate.

