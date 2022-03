Viúva é agredida em briga generalizada em velório de vereador

(Foto:Reprodução/ Redes sociais) –

Viúva é agredida em briga generalizada durante velório do vereador ‘Doidão’

A confusão no velório do vereador José Nilton Lima de Oliveira terminou em boletim de ocorrência feito pela viúva

As imagens do plenário da Câmara Municipal, onde ocorreu a briga, serão analisadas pela polícia

O velório do vereador José Nilton Lima de Oliveira, conhecido como “Doidão”, terminou em briga generalizada após a viúva, a esteticista Miria Costa Santos Teixeira, de 28 anos, ser agredida por familiares do parlamentar. A série de agressões começou ainda quando o corpo era velado, no plenário da Câmara Municipal de Guarujá, na quinta-feira (3). A confusão precisou ser contida por guardas municipais. (A informação é de O iIberal)

Segundo a vítima, tudo teria começado quando a viúva foi impedida de participar do velório do companheiro – com quem viveu por 14 anos em uma união estável – pelos familiares do vereador. Miria revela ter sido empurrada e agredida a chutes por um grupo de pessoas. Segundo a viúva, quem teria começado a briga foi um dos filhos do vereador.

Em um boletim de ocorrência (BO), a vítima disse que teria sido o rapaz que incitou a violência. Miria disse à polícia que foi chamada de “vagabunda” e que o filho do vereador teria “passado a mão pela garganta”, dando a entender que iria “acabar com ela e a família”.

As imagens do plenário da Câmara Municipal serão analisadas pela polícia. O advogado Valdemir Batista Santana, que defende Miria, afirmou que irá identificar os culpados, que podem ser indiciados por lesão corporal, calúnia, difamação e ameaça.

