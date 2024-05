Homem é sequestrado, morto e tem corpo largado no Rio Coxipó, em Cuiabá-MT

(Foto: Reprodução)- Um homem de 37 anos, identificado como Fabricio Silva Babugem, foi sequestrado e morto no final da noite dessa sexta-feira (10) em Cuiabá. Os suspeitos levaram a vítima, no carro dela, até a região do Rio Coxipó e lá abandonaram o veículo e largaram o corpo.

Segundo relatos da Polícia Militar, por volta das 23h30 de ontem (10) uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) foi acionada para verificar um caso de sequestro ocorrido no Bairro Doutor Fábio, sendo que os suspeitos estariam seguindo no sentido à Ponte de Ferro, na região do Coxipó do Ouro, em um Chevrolet Onix branco roubado da vítima.

A vítima foi levada de sua própria casa por desconhecidos. Os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar o veículo abandonado e com indícios de que os suspeitos tentaram incendiá-lo.

Eles fizeram buscas nas proximidades do carro e nas margens do Rio Coxipó acabaram encontrando o corpo de Fabricio, já sem vida. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Instituto Médico Legal (IML) foram então acionadas para dar início às apurações.

Os militares então seguiram para a delegacia para registrar a ocorrência e o veículo da vítima ficou sob os cuidados da Polícia Civil.

Fonte: Vinicius Mendes/GD e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/10:49:34

