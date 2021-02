Motorista cai e desaparece na cachoeira do Rio Curua enquanto tirava selfies

(Foto:Reprodução Facebbok)- Conforme informação repassada para o Jornal Folha do Progresso o motorista e da cidade de Aparecida do Taboado (MS) , ele está desaparecido após cair de cima de cachoeira.

O motorista de caminhão, Elis Roberto da Silva, morador de Aparecida do Taboado(MS), está desaparecido desde a manhã deste domingo, 21/02, após cair na cachoeira do Curuá, próximo ao distrito de Castelo de Sonhos distante 180km do município de Novo Progresso no estado do Pará. Segundo as primeiras informações, o motorista caiu de uma das quedas de água quando fazia fotos e vídeos pelo celular para enviar para familiares.

Buscas

O Corpo de Bombeiros da cidade de Guarantã do Norte (MT) está na Cachoeira do Curuá, localizada a cerca de 60 quilômetros do centro de Castelo de Sonhos, fazendo busca para encontrar a vitima.

Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Guarantã e Colíder do Mato Grosso iniciaram as buscas pela vítima.

O sargento Edevaldo Souza Kruger explicou que as equipes, primeiramente, fizeram reconhecimento do local e, depois, definem os pontos de mergulhos para tentar encontrar o homem.

A Polícia Civil deverá ser comunicada para registrar o boletim de ocorrência e para acompanhar as buscas.

Cachoeira do Curua

‘Cachoeiras do Curuá’ ou ‘Salto do Curuá’ é o conjunto de quatro quedas, na região próxima à Serra do Cachimbo, no município de Novo Progresso e uma parte próximo ao municipio de Guarantã do Norte. As quedas de água podem ser vistas das margens da BR-163.

Até a publicação desta nota, o corpo do motorista ainda não havia sido encontrado.

