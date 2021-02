Morador de Novo Progresso morre em Acidente entre caminhonete e carreta na BR 163

NOVO PROGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHONETE E CARRETA NA BR 163, PRÓXIMO AO GRUPO GEO, DEIXA UMA VÍTIMA FATAL. (Foto:Reprodução)_

Conforme foi registrado na manhã de hoje (22/02) na delegacia de Polícia Civil, o acidente de trânsito envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixa uma vítima fatal.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, o acidente ocorreu na noite de ontem, 21 de Fevereiro de 2021, por volta das 23h00min, na Rodovia BR-163, neste município, próximo a empresa Grupo GEO, tendo como vítima fatal o nacional identificado como “JOÃO CARLOS PEDROZO“, 57 anos (morador de Novo Progresso), que seguia conduzindo seu veículo na referida rodovia, sentido saída para Santarém; veículo Marca/Modelo I/VW AMAROK, PLACA OAW-4967.

Segundo informações, seguia uma carreta sentido contrário, sendo de Marca/Modelo Scania, cor prata, placa NDK-5083, e que a vítima teria invadida a pista que a carreta seguia, vindo a colidir frontalmente com a carreta.

A vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito devido a gravidade dos ferimentos. O fato foi registrado na manhã de hoje na delegacia de policia Civil De Novo Progresso , sendo realizado a perícia no local do acidente pela polícia civil, o qual foi instaurado o procedimento policial para apurar as causas do acidente.

