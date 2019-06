Tribunal de Justiça do Pará mantém a prisão de acusado de matar radialista em Novo Progresso

Tribunal de Justiça do Pará mantém a prisão de acusado de matar companheiro de fazendeira em Novo Progresso(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)



Sob a relatoria da desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, os integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, negaram, nesta segunda-feira (17) pedido de liberdade ao réu Rodrigo Dilmar Krinski.

Ele é acusado de envolvimento na morte do radialista Marcelo Renato Guterres Soares, em julho de 2018, em Novo Progresso, oeste do estado.

A reunião da Seção de Direito Penal, que ocorre todas as segundas-feiras, foi presidida pela desembargadora Vania Fortes Bitar.

A defesa do réu alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e falta de fundamentação para a prisão, mas a relatora afirmou que inexistem constrangimento e que o processo tramita dentro da regularidade.

De acordo com o processo, o acusado estaria envolvido no crime que vitimou Marcelo e que teria sido encomendado pela companheira da vítima, Marlete Florentino, que teria afirmado que assim procedera porque sofria constantes agressões e ameaças por parte da vítima.

Além Rodrigo e Marlete, outras 3 pessoas foram denunciadas por suposta participação no crime.

As acusações abrangem ainda a alteração do local do crime e ocultação de cadáver. O corpo de Marcelo foi encontrado boiando no rio Poraquê, a cerca de 8 quilômetros de Novo Progresso, por um casal que estava pescando e acionou a polícia.

