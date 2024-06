Motorista de APP é sequestrado durante assalto; suspeitos compartilham vídeo da ação

Suspeitos exibem a arma usada para ameaçar a vítima — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens e um adolescente são suspeitos e já foram identificados pela polícia. Eles prestaram depoimento e foram liberados.

A Polícia Civil investiga o assalto e sequestro a um motorista de transporte de passageiros por aplicativo, em Marabá, região sudeste paraense, no último dia 10 de junho. Dois homens e um adolescente são suspeitos. Um deles seria membro de uma facção criminosa.

O caso chamou a atenção na região pelo fato de um dos suspeitos ter compartilhado, nas redes sociais, um vídeo gravado durante a ação criminosa. Nas imagens mostram um deles aparece com uma pistola nas mãos e a vítima no porta-malas do veículo.

A vítima contou para a polícia que trabalha como motorista de aplicativo e foi acionado para fazer uma corrida que teria como destino o bairro Cidade Nova.

O trio entrou no carro e informou que eles precisariam apanhar uma quarta pessoa.

No caminho os suspeitos anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima ficasse deitada no porta-malas, enquanto um deles assumiu a direção do carro

A vítima foi deixada em uma estrada vicinal que dá acesso a comunidade rural de Brejo do Meio. Os suspeitos levaram o carro, o celular, os documentos e uma quantia de cem reais do motorista.

Segundo a Polícia Civil, os três suspeitos foram identificados e apresentados pela Polícia Militar na Seccional de Marabá. Eles prestaram depoimento e foram liberados, pois não houve flagrante.

O g1 não vai exibir o vídeo, uma vez que um dos envolvidos é adolescente.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2024/12:44:07

