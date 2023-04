Homem é espancado por populares após disparar tiros em campo de futebol, em Santarém (PA)

(Foto:Reprodução) – Na noite de domingo (23), militares do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, no bairro do Vigia, em Santarém.

Segundo informações de moradores, três homens chegaram em um campo de futebol e começaram a disparar tiros de arma de fogo contra crianças, mulheres e outras pessoas que estavam no local. Após a ação, dois dos suspeitos fugiram, mas um foi encontrado e foi espancado pelos populares.

“Chegaram no meio do pessoal, na beira do campo e meteram tiros, deram 3 tiros lá. Dois fugiu, mas pegaram um, deram tanta da porrada nele que ele tá com a cara em bagaço”, disse uma testemunha.

De acordo com a PM, ao chegarem no local se depararam com uma grande aglomeração de pessoas que estava agredindo fisicamente um cidadão. Uma arma de fabricação caseira calibre 36, juntamente com um cartucho de calibre 12 deflagrada foi entregue à polícia.

O armamento supostamente estava com outro cidadão que se evadiu do local. Militares realizaram buscas na área para tentar encontrar os suspeitos, mas sem êxito.

Gelmo Carlos Santos Ribeiro, que se encontrava com ferimentos foi levado para atendimento médico na UPA e posteriormente à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e depois liberado.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/07:42:30 Com informações do O Impacto .

