Segundo Campeonato Interno de Jiu Jitsu no Projeto Compartilhe Amor e RD Top Team: “Um Sucesso Esportivo e Social”

(Fotos>Divulgação) – No dia 16 de setembro, o Projeto Compartilhe Amor, em parceria com a RD Top Team e com o apoio da Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga, realizou com grande sucesso o segundo Campeonato Interno de Jiu Jitsu. Mais de 40 atletas competiram em diversas categorias, demonstrando não apenas paixão pelo esporte, mas também um compromisso social admirável.

O Projeto Compartilhe Amor, uma iniciativa do Instituto Nação, é conhecido por oferecer uma variedade de atividades esportivas e culturais gratuitas à comunidade local. Além do Jiu Jitsu, o projeto inclui modalidades como futsal, karatê, basquete e aulas de violão, proporcionando às crianças e jovens da região oportunidades para desenvolver suas habilidades e paixões.

Heli de Souza Guimarães Junior, instrutor das aulas de Jiu Jitsu na escola, dedica-se a ensinar crianças e jovens de 8 a 16 anos. Sua paixão pelo esporte e seu desejo de promover valores como disciplina, respeito e autocontrole são fundamentais para o sucesso do projeto.

A colaboração com a equipe de Jiu Jitsu RD Top Team, liderada por Alex Rodrigues, também desempenha um papel crucial no êxito do projeto. Eles compartilham a missão de não apenas ensinar Jiu Jitsu, mas também de moldar o caráter e o futuro dos jovens envolvidos.

Bruno Mendes, presidente do Instituto Nação Rap, expressou sua gratidão pelo apoio da comunidade e das instituições parceiras. Ele destacou o poder do esporte em unir as pessoas e criar um ambiente saudável para o crescimento. O sucesso e progresso dos jovens atletas são uma recompensa valiosa para todos os envolvidos.

Para saber mais sobre essas instituições e acompanhar suas atividades, você pode visitar suas contas no Instagram:

O segundo Campeonato Interno de Jiu Jitsu do Projeto Compartilhe Amor e RD Top Team na Escola de Tempo Integral Luiz Gonzaga foi um evento que não apenas promoveu o esporte, mas também destacou como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento comunitário. Com a dedicação dos responsáveis e o apoio da comunidade, o futuro brilhante desses jovens atletas está garantido, tanto no tatame quanto na vida.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2023/07:20:00

