Motorista de caminhão tanque morre mulher fica ferida em acidente na Trans garimpeira

O motorista do caminhão tanque (não identificado) morreu no local, uma passageira identificada “Andreia Alves de Souza Gomes” de 38 anos ficou ferida foi socorrida pelo Samu para atendimento na unidade hospital de Moraes Almeida.

O acidente acometeu na tarde deste sábado (06) na serra do “mata cobra” conforme relatos de testemunhas o caminhão tanque perdeu o freio e acabou colidindo com caminhão caçamba da empresa Serabi.

