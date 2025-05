Vítima disse que, enquanto aguardava outro veículo sair de posto de combustível para acessar local com seu carro, agressor passou a buzinar e agredi-la verbalmente. Caso aconteceu em Perdizes, na Zona Oeste, e foi registrado como injúria e lesão corporal pela Polícia Civil.

O motorista de um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 300 mil agrediu verbalmente e jogou um jato de spray de pimenta em uma mulher durante discussão no trânsito na tarde desta sexta-feira (9). A vítima registrou em vídeo parte da agressão (vídeo acima).

— “Do que você me xingou?”, questiona a mulher.

— “Xinguei, sim”, responde ele.

— “Do quê?”, ela pergunta.

— “Vagabundas não respeitam o trânsito”, diz o motorista.

Motorista de carro de luxo joga spray de pimenta e xinga mulher durante discussão: 'Vagabundas não respeitam o trânsito' Leia mais https://t.co/aARqYXUkfy pic.twitter.com/lWG8maaXro — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 10, 2025

A mulher, então, foi até a frente do carro para registrar a placa do agressor e voltou a ficar ao lado da porta do motorista. Neste momento, ele jogou um jato de spray em direção ao rosto da vítima e arrancou com o carro.

Segundo relatado às autoridades e em conversa com o g1, a jornalista Janaina Oliveira disse que conduzia seu veículo na rua Caiubi, em Perdizes, na Zona Oeste, e deu seta para entrar em um posto de combustíveis. O motorista do carro que vinha atrás começou a buzinar, mas ela ficou alguns momentos parada porque precisava aguardar um carro sair do posto para entrar no local.

A mulher contou que o homem continuou buzinando e passou a xingá-la de “vaca, galinha, puta, arrombada”. Ele também fez gestos obscenos.

“Os xingamentos foram pela minha condição de gênero. Me custa crer que ele chamaria um homem de ‘vaca, galinha, puta’ e outras coisas que eu, infelizmente, ouvi desde antes de começar o registro com o celular. Além de o trânsito em São Paulo oferecer os riscos que traz no dia a dia para qualquer pessoa da cidade, para mulheres, há um componente a mais de violência. Foi isso que ficou explícito pra mim”, lamentou Janaina.

Ela disse que ficou com o olho inchado e irritado durante cerca de uma hora. “Eu sou super alérgica a vários componentes, medicamentos. Já tive choque anafilático na adolescência. Imagina o risco de algo assim fazer mal? Felizmente, não foi o caso por esse aspecto. Mas foi um risco”, afirmou.

Janaina registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e injúria e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Brigas de trânsito deixam mulher baleada e homem prensado contra o carro na Grande SP

A jornalista disse que ficou indignada com a situação e com a “violência gratuita de usar um spray contra uma pessoa que não oferece qualquer risco”. “Foi muito pesado. Acabou com um momento de lazer nosso, que era a preparação pra visitar minha mãe pelo dia das mães”.

“Se fosse uma arma de fogo, o que ele teria feito?”, questionou.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como injúria e lesão corporal no 23° DP (Perdizes) e que as diligências para identificar o suspeito estão em andamento.

O g1 entrou em contato com o motorista, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Violência no trânsito: Estudiosos recomendam calma, ensino e uso da direção defensiva para evitar brigas

O que diz a SSP

“Uma mulher, de 44 anos, foi vítima de injúria e agressão na tarde de sexta-feira (9), na Rua Caiubi, no bairro de Perdizes, zona oeste da capital paulista.

A vítima compareceu à delegacia na tarde do mesmo dia e contou que conduzia seu veículo pela via quando sinalizou a intenção de entrar em um posto de combustíveis. Neste momento, o condutor de um automóvel que vinha logo atrás passou a buzinar insistentemente e a ofendê-la com xingamentos.

A mulher também contou que ao tentar registrar a agressão com o celular, o homem utilizou spray de pimenta contra ela, fugindo do local logo em seguida.

O caso foi registrado como injúria e lesão corporal no 23° DP (Perdizes). As diligências para identificar o suspeito estão em andamento.”

Fonte: Por g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2025/08:38:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...