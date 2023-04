Ibama faz nova inspeção na casa de ex-ministro Anderson Torres e resgatam animais silvestres

Operação resgatou 50 gaiolas da casa do ex-ministro (Foto:Reprodução).

Ex-ministro da Justiça é investigado por supostas irregularidades na criação das aves

A casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, recebeu uma nova inspeção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), nesta terça-feira (18), em Brasília.

Os agentes resgataram vários pássaros silvestres que estavam na residência. Foram resgatadas cerca de 50 gaiolas, que foram colocadas em um caminhão e encaminhadas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama.

A ação faz parte de uma investigação que apura supostas irregularidades na criação das aves na casa do ex-ministro. Nesta ocasião, Torres foi multado novamente pelo órgão. Em fevereiro, o Ibama aplicou uma multa no valor de R$ 54 mil por conta de irregularidades. Entretanto, os advogados afirmaram que ele tem documentos para mostrar que a criação é legal.

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão durante os atos golpistas cometidos por bolsonaristas radicais em Brasília, no dia 8 de janeiro. À época, ele era secretário de Segurança do DF no início do ano. Torres nega as acusações.

