Avó, mãe e neta são encontradas mortas em apartamento na Região Centro-Sul de Belo Horizonte — Foto: Divulgação

Os corpos da avó, de 66 anos, mãe, de 40 anos, e neta, de 1 ano, estavam em cima da cama junto com quatro cachorros mortos. Os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no apartamento.

Três pessoas da mesma família foram encontradas mortas dentro de um apartamento no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, os corpos da avó, de 66 anos, mãe, de 40 anos, e neta, de 1 ano, estavam em cima da cama junto com quatro cachorros mortos. O apartamento fica no 13º andar de um prédio localizado na Rua Mato Grosso.

Os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no apartamento. Todas as janelas estavam fechadas, e no local os policiais encontraram três bandejas com carvão queimado. A polícia não informou se isso pode ter relação com as mortes.

A Polícia Militar foi acionada pela síndica do prédio, Raquel Moreira, depois de ter recebido uma ligação da avó paterna do bebê, no final da manhã desta sexta-feira. A avó dizia que não estava conseguindo fazer contato com a família.

“Ela entrou em contato comigo muito preocupada, talvez sentindo que algo de ruim tivesse ocorrido. Eu disse que estava chegando no prédio e que iria até o [13º] andar onde elas moravam. Logo que cheguei no andar, senti um odor muito forte e chamei a polícia”, disse a síndica.

Segundo a síndica, a avó foi até o prédio em busca de informações sobre a ex-nora, nesta quinta-feira (8). O porteiro disse a ela que desde o último domingo não via a família.

Fonte: Por g1 /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2025/08:43:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...