Motorista de Porsche aguarda preso em Guarulhos transferência para prisão em Tremembé; Justiça autoriza mudança por segurança

Fernando Sastre em entrevista ao Fantástico (à esquerda) e depois na prisão em Guarulhos (à direita) — Foto: Reprodução

Defesa de Fernando Sastre alega que ele corre riscos se ficar em penitenciária comum. Empresário está atualmente em CDP da Grande SP, mas deverá ir para penitenciária do interior paulista. Ele matou homem e feriu amigo em acidente.

A Justiça autorizou a transferência do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho da prisão de Guarulhos, na Grande São Paulo, para outra em Tremembé, no interior do estado. Até a última atualização desta reportagem a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não havia confirmado se a mudança foi realizada.

Fernando é o motorista do Porshe acusado de provocar um acidente de trânsito, matar um homem e ferir seu amigo a mais de 100 km/h, no final de março, na Zona Leste da capital paulista. Testemunhas ouvidas pela polícia também disseram que ele tomou bebida alcoólica momentos antes de dirigir.

Em seu interrogatório, o motorista do Porsche negou ter bebido. A Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência liberou Fernando sem fazer o teste do bafômetro nele. A Corregedoria da PM apura a conduta dos agentes que erraram na abordagem.

Nesta terça-feira (7) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus para Fernando feito pela defesa dele. Mas, apesar de ter negado o pedido de liberdade para o empresário, concordou que ele vá para um presídio mais seguro.

No caso, os advogados do motorista sugeriram que seja a Penitenciária 2 (P2) de Tremembé, onde estão outros presos de crimes famosos que tiveram repercussão na imprensa. Segundo o advogado Elizeu Soares de Camargo Neto, seu cliente já recebeu “ameaças” externas durante a investigação policial.

Fernando foi para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, em Guarulhos, na noite desta terça. Lá ele foi fotografado e fichado (veja foto acima no começo da reportagem). Ele disse ter o nível superior incompleto, ter união estável e ser espírita.

Antes, Fernando estava na cadeia do 31º Distrito Policial (DP), Vila Carrão. na Zona Leste de São Paulo. O empresário havia sido preso na segunda-feira (6) ao se entregar à polícia após a decretação da prisão dele pela Justiça. Antes ficou três dias foragido sendo procurado.

O empresário é réu no processo no qual é acusado pelos crimes de homicídio por dolo eventual (por ter assumido o risco de matar o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana) e lesão corporal gravíssima (feriu o amigo Marcus Vinicius Machado Rocha).

Fernando estava a 114,8 km/h quando bateu na traseira do Renault Sandero de Ornaldo, segundo laudo pericial da Polícia Técnico-Científica. Marcus ocupava no banco do passageiro do carro de luxo. O limite de velocidade para a via é de 50 km/h. O acidente ocorreu no dia 31 de março na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé. Câmeras de segurança gravaram a batida (veja nesta reportagem).

Após a decisão favorável ao pedido de prisão, Lucas e Luam Viana, filhos de Ornaldo, disseram que o sentimento da família é de gratidão. “A gente está vendo que a Justiça está sendo feita. A gente só tem a agradecer”, disse Lucas.

Se Fernando for julgado e condenado, a pena dele poderá chegar a mais de 20 anos de prisão.

