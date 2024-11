Motorista é Detido com Armas de Fogo em Fiscalização na BR-163 no Pará

Foto: Reprodução | Durante a abordagem, foram apreendidas uma pistola calibre .40 e uma carabina calibre .22; motorista não apresentou as guias de trânsito.

Na tarde do último dia 19 de novembro de 2024, durante uma fiscalização na BR-163, no município de Trairão, no sudoeste do Pará, um motorista foi detido após demonstrar sinais de nervosismo exacerbado e fornecer informações confusas sobre a origem e o destino de sua viagem. Ao ser questionado sobre a presença de itens ilícitos no veículo, o motorista respondeu de forma vaga, o que levou à realização de uma busca pessoal e veicular completa.

Durante a busca, foram encontradas duas armas de fogo no interior do veículo: uma pistola Taurus G2C calibre .40, acompanhada de dois carregadores e 21 munições do mesmo calibre, e uma carabina CBC semi-automática calibre .22, com um carregador e 06 munições do mesmo calibre. A pistola foi localizada no console do veículo, pronta para uso, enquanto a carabina estava acondicionada na carroceria do carro, também pronta para uso.

O motorista apresentou uma cópia do certificado de registro das armas, mas não possuía as guias de trânsito necessárias para o transporte dos armamentos. Ele declarou ser residente em Rurópolis-PA e que estava se deslocando para Trairão-PA para verificar uma máquina agrícola.

Diante dos fatos, o motorista foi detido por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme os artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e demais regulamentações pertinentes.

O motorista, juntamente com as armas, munições e acessórios apreendidos, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil do município de Trairão-PA.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/19:29:16

