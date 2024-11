Mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontram pela primeira vez

(Foto: Reprodução) – Diferença entre as duas é de mais de um metro e meio de altura (Guinness World Records.

O Guinness World Records promoveu um encontro inusitado entre duas recordistas mundiais de altura. Rumeysa Gelgi, considerada a mulher mais alta do mundo, se encontrou com Jyoti Amge, a mais baixa, para um chá da manhã.

Gelgi tem 27 anos e 2,15m, enquanto que Amge, de 30 anos, mede somente 62,8 centímetros. No caso de Rumeysa Gelgi, a grande altura aconteceu devido a uma doença rara, a síndrome de Weaver, que acelera o crescimento. Já Jyoti Amge tem acondroplasia, um tipo de nanismo.

As duas mulheres estão no livro dos recordes do Guinness, como as mulheres vivas mais alta e mais baixa do mundo na atualidade. A diferença entre as duas é de mais de um metro e meio de altura.

Um representante do Guinness World Records presenteou Jyoti e Rumeysa com um certificado especial, que celebra o feito de estarem no Livro dos Recordes mais popular do mundo. “O Livro dos Recordes é sobre celebrar as diferenças”, comentou Craig Glenday, editor chefe da publicação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2024/20:25:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...