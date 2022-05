Estuprador em série é preso no Pará e fez, ao menos, cinco vítimas, diz Polícia

Estuprador em série é preso no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Estuprador em série é preso no Pará. —Criminoso agia em Marabá e foi preso em Parauapebas, no sudeste do estado. Ele seguia mulheres em vias movimentadas até a casa delas, onde cometia os crimes sexuais. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Um comerciante suspeito de ser estuprador em série foi preso pela Polícia Civil durante operação em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele é investigado por agir em Marabá. São, até então, cinco vítimas identificadas.

A prisão foi nesta quarta-feira (18). Nas ruas de Marabá, também na região sudeste, mulheres estão assustadas com o caso.

Quatro mulheres foram escolhidas em vias movimentadas do Núcleo Nova Marabá e uma na Velha Marabá. Uma das ruas é bastante movimentada no centro da cidade.

Como o criminoso agia?

Segundo a Polícia, o criminoso observava e definia as vítimas em vias públicas.

A Polícia mapeou as áreas onde o estuprador atacou as vítimas – veja no mapa abaixo:

Mapa mostra áreas onde estuprador atacou vítimas em Marabá, no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Depois de escolher as vítimas, ele seguia os alvos até a casa e atacava quando as mulheres estavam sozinhas. O estuprador usava uma arma de fogo para ameaçar.

Já dentro das casas, ele ainda roubava celular, dinheiro, joias, além de cometer violência sexual.

“As investigações iniciaram e a polícia conseguiu ligar os pontos, verificando que os crimes eram praticados pelo mesmo autor em razão da semelhança de atuação. Uma ordem judicial de prisão preventiva foi cumprida nessa operação”, informa o superintendente regional da Polícia Civil, Vinícius Cardoso.

Quem é o suspeito?

Otávio Fabrício Alves foi preso após uma perseguição em Parauapebas, onde ele mora e trabalha como comerciante. Até a última atualização da reportagem, o g1 tentava localizar a defesa do investigado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, um mandado de busca foi cumprido no local de trabalho e na casa do investigado, “a fim de colher provas”. “Ele segue preso no transcorrer da investigação policial”, afirma.

O material apreendido deve passar por perícia e as investigações continuam para apurar se há mais vítimas.

A Polícia orienta mulheres, que identifiquem o criminoso a procurar a delegacia de Marabá para registrar o crime e receber ajuda de uma rede de apoio.



Operação vai até local de trabalho e residência de suposto estuprador em série. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

