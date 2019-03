Motorista é preso com 1,3 tonelada de maconha em carga de ração em MT-levaria droga para o Pará

Motorista foi preso com mais de uma tonelada de droga em carga de ração em Mato Grosso — Foto: Polícia Militar de Barra do Garças/Assessoria

Suspeito saiu de Mato Grosso do Sul e levaria droga para o Pará. Apreensão ocorreu em investigação conjunta com a Denarc, do Paraná.

Um motorista foi preso na noite desse sábado (1º) com mais de uma tonelada de droga escondida em um caminhão abordado por policiais na BR-070 em General Carneiro, a 449 km de Cuiabá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar, foi apreendida 1,3 tonelada de maconha escondida em uma carga de ração para gado.

O motorista tem 43 anos e não teve o nome divulgado pela polícia.

A apreensão ocorreu em investigação conjunta com a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Paraná.

O caminhão foi abordado no início da noite na BR-070. O motorista saiu de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino final o estado do Pará.

Os policiais encontraram 1,4 mil tabletes de maconha em meio a carga de ração bovina que era transportava pelo suspeito.

O motorista, que mora em Goiânia, alegou que trabalha como caminhoneiro. Ele saiu da cadeia há pouco mais de 30 dias.

O veículo foi levado para a Polícia Militar em Barra do Garças, a 516 km da capital, onde a carga foi pesada.

Ainda conforme a Polícia Militar, o caminhão passaria pela região do Araguaia e Xingu, em Mato Grosso, até chegar o destino final em São Félix do Xingu, no Pará.

Por Denise Soares e Lucas Iglesias, G1 MT e Centro América FM

