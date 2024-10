Nova espécie de planta carnívora da Amazônia é encontrada na Serra do Cachimbo em Novo Progresso

Philcoxia cachimboensis, nova espécie de planta carnívora da Amazônia – (Foto:Pedro Lage Viana / INMA)

Discretas e vorazes – As plantas do gênero Philcoxia escondem o jogo. Em meio à areia branca de campos rupestres, os finos talos, que não chegam a 20 centímetros de altura e portam delicadas flores lilases, parecem um matinho despretensioso. Mas não são inofensivos. Escondidas debaixo de uma fina camada de areia, as folhas arredondadas de no máximo 2 milímetros secretam uma substância pegajosa que captura – e digere – uma profusão de minúsculos vermes nematoides. Agora foi descoberta uma espécie amazônica, P. cachimboensis, nesse gênero típico do Cerrado e da Caatinga.

As plantas carnívoras foram coletadas por uma equipe botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, durante uma expedição à serra do Cachimbo, na divisa do Pará com Mato Grosso. De acordo com o biólogo Ray Lopes Neto, que fez o trabalho durante o doutorado na Universidade Federal Rural da Amazônia, foi surpreendente encontrar a espécie ali. A planta foi coletada apenas nos municípios vizinhos de Novo Progresso e Altamira, sem informação precisa de distância. Falta um levantamento aprofundado da região para avaliar quão comum e disseminada é a nova espécie (Acta Amazonica, junho).

Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

Fonte: Revista Pesquisa FAPESP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/2024/00:58:39

