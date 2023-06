Motorista fica gravemente ferido em acidente na Turiano Meira, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Nas primeiras horas da manhã deste sábado (24), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para atender Andrew Jordam de Oliveira Soares, 29 anos, vítima de acidente de trânsito, na avenida Turiano Meira, bairro Interventoria, em Santarém.

Segundo informações preliminares, a própria vítima teria perdido o controle da direção do carro e invadido o terreno que pertence ao Cepes. Com a colisão em um muro, ele foi arremessado a cerca de 30 metros de distância para fora do veículo.

O enfermeiro técnico do Samu, Levi, informou que a vítima estava sem cinto e por isso teria sido ‘ejetado’ do carro. “Tava só caspiando, fizemos todos os protocolos, intubamos dentro da ambulância e estabilizamos ele”, contou.

Após os primeiros socorros, o motorista foi levado ao Hospital Municipal de Santarém, onde foi realizado uma tomografia do corpo todo. Andrew Jordam sofreu uma fratura exposta no fêmur direito, corte contuso na região occipital (cabeça) e outro na parte frontal (politrauma). O caso dele é considerado grave.

Reincidente

Há pouco tempo, Andrew Jordam também esteve envolvido em outro acidente. No dia 27 de fevereiro deste ano estava dirigindo um carro de luxo em alta velocidade quando colidiu com um poste de energia e mais três árvores, além de ter capotado. Na ocasião, saiu ileso e pediu ajuda para o carro ser removido do local.

