Surto de H1N1 no Amazonas faz Santarém pedir antecipação de campanha

O pedido foi feito na última sexta-feira (8) por conta de mortes no estado vizinho

O surto de H1N1 no Amazonas gera apreensão em território paraense (Foto:Oswaldo Forte/O Liberal)

A Prefeitura de Santarém solicitou à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) a antecipação da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe no município. O pedido foi feito na última sexta-feira (8) por conta do surto do vírus H1N1 no Amazonas, que já levou a óbito pelo menos 17 de pessoas recentemente e fez o Ministério da Saúde decretar recentemente situação de emergência no estado vizinho.

A campanha oficial está prevista para iniciar em 15 de abril. A prefeitura santarena justificou o pedido de antecipação apontando o fato do município ser divisa do Amazonas e receber um grande fluxo de passageiros de Manaus via embarcações ou empresas aéreas.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Amazonas, 301 casos de gripe já foram notificados. Destes, 69 já foram confirmados para o vírus da Influenza A. O boletim divulgado aponta ainda que das 17 mortes, 13 foram em Manaus, duas em Manacapuru, uma em Parintins e uma em Itacoatiara.

O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus intensificaram a campanha de prevenção ao H1N1 e adotaram medidas em conjunto para garantir atendimento na rede de saúde.

Por:Redação Integrada, com informações da Prefeitura de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...