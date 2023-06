4 times podem ultrapassar o Flamengo neste sábado; veja jogos do Brasileirão hoje

Foto: Bruno Oliveira/FEC

O Flamengo enfrenta o Santos no domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, antes, o Mengo já observa as movimentações da 12ª rodada do Brasileirão. Isso porque, neste sábado (24), oito equipes entram em campo, sendo que quatro times podem superar a pontuação rubro-negra na competição nacional, tirando o Fla do G4.

VEJA JOGOS DO BRASILEIRÃO NESTE SÁBADO:

Athletico-PR x Corinthians (16h) | Ligga Arena

Fluminense x Bahia (18h30) | Maracanã

Fortaleza x Atlético-MG (18h30) | Arena Castelão

Cruzeiro x São Paulo (21h) | Estádio Independência

O Flamengo está de olhos abertos em cinco equipes, são elas: Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. O time do Paraná tem 16 pontos, e, em caso de goleada por seis ou mais gols, pode ultrapassar o Mengo. Já os mineiros têm mesma pontuação que o Fla, e um simples empate da equipe tira o Mais Querido do G4 do Brasileirão.

O rival carioca também pode ultrapassar o Flamengo. Com 18 pontos, o Fluminense tem um a menos que o Fla e precisa vencer para ficar entre os quatro primeiros da tabela. Fortaleza, com 17, também ‘flerta’ com o G4. Em confronto direto, o time encara o Atlético-MG, quem vencer empurra o adversário para longe do topo do Brasileirão.

Por fim, o São Paulo (18 pontos) tem chance de ‘ouro’ de encostar nos rivais e superar a pontuação Mengo. Como visitante, os paulista enfrentam o Cruzeiro. O outros seis jogos restante acontecem apenas no domingo (25). Os integrantes do G4 do Brasileirão, Botafogo (1º), Palmeiras (2º), Grêmio (3º) e Flamengo (4º) jogam a partir das 16h (horário de Brasília).

O Flamengo só entra em campo no domingo (25), às 18h30 (horário de Brasília). Contra o Santos, o Mengão busca seguir na zona de classificação`para a Libertadores (G4), se mantendo na caça ao líder, Botafogo. Na Vila Belmiro e de portões fechados, o Mengão atua pela 12ª rodada do Brasileirão, com cobertura total do Coluna do Fla, por meio do YouTube.

Fonte: DESTAQUE NOTÍCIAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/08:27:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...