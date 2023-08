Motorista morre após carro ser prensado por carretas

Carga de milho e cana-de-açúcar derramaram no acostamento. (Foto: Edjan Del Santo/EPTV).

Acidente aconteceu após colisão entre duas carretas. Identidade da vítima ainda não foi divulgada

Um morista morreu após seu carro ser prensado por duas carretas na manhã desta terça-feira (8) em Rio Claro, São Paulo. O acidente aconteceu na Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127) e provocou um congestionamento de aproximadamente três quilômetros na pista no sentido Piracicaba. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu após a colisão entre duas carretas, uma transportando cana-de-açúcar e a outra, milho. Como resultado do impacto, parte da carga se espalhou pelo acostamento, dificultando ainda mais a situação na estrada.

O motorista do caminhão que atingiu a traseira da outra carreta ficou gravemente ferido e foi socorrido em estado crítico para a Santa Casa de Rio Claro. O pai do motorista ferido do primeiro acidente viu a colisão e disse que seu filho está conversando e seu estado de saúde é estável. “Vi ele levantando um poeirão e a colisão. Levantou um fumaceiro no momento da explosão, achei até tinha morrido. Mas graças a Deus está conversando, está bem, foi para o hospital”, contou à EPTV, filiada da TV Globo.

Logo após o primeiro acidente, cerca de 800 metros adiante, ocorreu uma segunda colisão envolvendo duas carretas e outros dois carros particulares. Infelizmente, um dos veículos foi prensado entre as carretas, resultando na morte do motorista que ficou preso nas ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outras duas pessoas sofreram escoriações leves.

A polícia informou que as duas carretas envolvidas pertencem à mesma empresa. Uma faixa da pista foi liberada, mas o trânsito seguiu lento na região enquanto um guincho trabalhava no local para a remoção das carretas e retirada da carga derramada da pista.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/14:06:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...