Motorista perde controle, capota com carro e vai parar em área de mata na Rod. Fernando Guilhon, em Santarém — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma pessoa precisou ser levada para o hospital. Acidente aconteceu por volta da 9h deste domingo (10).

Um capotamento aconteceu na manhã deste domingo (10) na Rodovia Fernando Guilhon, em Santarém, no oeste do Pará, e deixou uma pessoa hospitalizada. O acidente aconteceu próximo a ponte, antes do aeroporto, por volta das 9h.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), no carro havia quatro pessoas, mas apenas uma precisou ser levada ao Hospital Municipal. Ela estava consciente e orientada.

O motorista teria tentado fazer uma manobra de ultrapassagem quando perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotou e parou dentro da área de mata.

Por G1 Santarém — Pará

