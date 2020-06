Segunda etapa da entrega do vale-alimentação para alunos de escolas estadual do PA começa neste sábado

Segunda etapa da entrega do vale-alimentação para alunos da rede pública do PA começa neste sábado

Em Novo Progresso os estudantes da escola Waldemar Lindemyer podem acessar o site da Seduc para checar a lista de estabelecimentos comerciais credenciados no município para esta segunda etapa. No site, o aluno ou responsável também pode conferir todos os municípios pertencentes a cada região.

Primeiro pagamento foi feito em abril. Em maio, não houve o repasse do valor de R$ 80. Segundo o governo, recarga em junho será liberada para uso imediato a 264 mil alunos.

A segunda recarga do cartão do vale-alimentação escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino começará a ser liberada neste sábado (6). O programa busca garantir a alimentação básica aos alunos durante a pandemia, já que estes estão sem aulas presenciais e sem acesso, portanto, à merenda escolar. A primeira etapa do pagamento no valor de R$ 80 ocorreu em abril. Em maio, o governo não fez o repasse do vale-alimentação.

Segundo o governador Helder Barbalho, a segunda etapa da recarga estará liberada para uso imediato para 264 mil estudantes das regiões de Integração do Araguaia, Baixo Amazonas, Marajó, Rio Caeté, Tapajós, Xingu, Carajás, Lago de Tucuruí e Tocantins.

Para estes alunos será feita uma nova recarga automática nos cartões entregues na primeira etapa da medida de garantia do direito dos alunos, implementada pelo governo estadual por meio da Secretaria de Educação (Seduc), entre os meses de abril e maio.

Já os alunos que moram na capital e demais municípios da Região Metropolitana de Belém, além das regiões do Rio Capim e Rio Guamá, deverão pegar um novo cartão na escola onde estudam a partir do dia 10 de junho, de acordo com o cronograma a ser divulgado pela Seduc.

O valor é de R$ 80 para cada aluno, totalizando 575 mil estudantes a serem beneficiados. O investimento nesta segunda etapa é de R$ 44 milhões, assegurados pelo Tesouro estadual.

“Vamos fazer a terceira recarga até o final de junho, totalizando o investimento de cerca de R$ 130 milhões para ajudar os alunos e suas famílias”, anunciou Helder Barbalho.

Os estudantes podem acessar o site da Seduc para checar a lista de estabelecimentos comerciais credenciados em cada município para esta segunda etapa. No site, o aluno ou responsável também pode conferir todos os municípios pertencentes a cada região.

