Motorista perde controle e bate violentamente em barreira de concreto no Santarenzinho; Samu atende vítima

O carro ficou parcialmente destruído com o impacto da batida — Foto: Elias Júnior/ Repórter Invisível

O acidente aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (4) na ponte Toca da Raposa.

Uma mulher precisou ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de sofrer ferimentos durante um acidente de trânsito. Segundo informações do Samu, o acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (4), na avenida Elias Pinto (Nova Moaçara), bairro Matinha, em Santarém, oeste do Pará.

Moradores das proximidades informaram à Polícia Militar que a condutora do veículo teria perdido o controle da direção e batido violentamente na barreira de contenção da ponte, conhecida como Toca da Raposa.

Com a batida violenta, uma das rodas dianteiras do carro se desprendeu do automóvel e deixou a parte frontal parcialmente destruída.

A vítima estava sozinha no momento do acidente e, por sorte, nenhum outro veículo foi atingido.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMT) e Polícia Militar foram acionados para o local, e a vítima foi encaminhada pelo Samu para o Pronto Socorro Municipal.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Informações, como nome e estado de saúde da vítima, não foram divulgadas.

*Colaborou Elias Junior/ Repórter Invisível

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/15:08:36

