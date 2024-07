Júnior Hage é diplomado prefeito de Monte Alegre; posse está marcada para sexta-feira, 5

Ernandes Corrêa (vice-prefeito) e Júnior Hage (prefeito) receberam diplomas da eleição suplementar em cerimônia no cartório eleitoral — Foto: Arney Barreto / Tv Tapajós

A cerimônia de diplomação foi realizada no início da tarde desta quarta-feira (3).

Autoridades, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada prestigiaram a cerimônia de diplomação do prefeito eleito na eleição suplementar de Monte Alegre, oeste do Pará, Júnior Hage (PP) e do vice Ernandes Corrêa, nesta quarta-feira (3), no cartório da 19ª Zona Eleitoral do município.

Após a diplomação, Junior Hage se dirigiu ao público presente falando sobre seu propósito de trabalhar pela população montealegrense, em especial, pelos mais carentes. Disse que não haverá perseguição aos adversários, e anunciou será necessário reduzir a folha de pagamento por necessidade administrativa.

“Hoje é o primeiro passo com a nossa diplomação, e sexta-feira nós tomaremos posse, e logo em seguida vamos começar a tomar as medidas necessárias em favor da população. Em hipótese nenhuma nosso governo fará perseguição a quem quer que seja. Nós faremos correções administrativas necessárias. Este município hoje está com mais de 80% do seu orçamento comprometido com a folha de pagamento. Nenhum município consegue ser administrado tendo só 16% de sobra para custear todos os serviços públicos. Não vamos demitir pessoas por perseguição, as pessoas que saírem da folha, sairão por necessidade administrativa de gestão”, disse Hage.

A posse do prefeito e vice para o mandato tampão que encerra em 31 de dezembro deste ano, está marcada para às 09h da próxima sexta-feira (5), no plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre.

Júnior Hage e Ernande Silva foram eleitos com 20.253, o equivalente a 51,32% do total de votos válidos, no pleito realizado em 9 de junho deste ano. Júnior disputou o cargo de prefeito com Josefina Carmo (MDB), que ficou em segundo lugar com 9.441 votos (23,92%); Anselmo Picanço (PSD) com 8.779 votos (22,25%) e João Tomé (Avante) que obteve 991 votos (2,51%).

Nas convenções deste ano para as eleições municipais que ocorrem em outubro, Júnior Hage poderá lançar sua candidatura para o mandado de quatro anos que inicia em 1º de janeiro de 2025.

Sobre a eleição suplementar

A eleição suplementar para prefeito e vice de Monte Alegre, foi realizada devido à cassação de Matheus Lima e Leonardo Albarado (prefeito e vice eleitos em 2020), porque eles teriam sido beneficiados pela gestão do então prefeito Jardel Vasconcelos na campanha eleitoral de 2020, caracterizando crime de abuso de poder político e econômico.

