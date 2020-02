Polícia Federal investiga saques irregulares de precatórios no Pará e em todo Brasil

No Pará, PF cumpriu mandados em Redenção e São Félix do Xingu (FotoReprodução)

A Polícia Federal, com o apoio da Caixa Econômica Federal, deflagrou nesta manhã desta quarta-feira (12) a Operação Eleazar, com objetivo de desarticular uma organização criminosa que realizava saques fraudulentos de precatórios em diversas regiões do país.

Cerca de 70 policiais federais estão dando cumprimento a 19 mandados de busca e apreensão e a um mandado de prisão preventiva nos estados do Pará (Redenção e São Félix do Xingu), Maranhão (municípios de Zé Doca, Nova Olinda do Maranhão e São Luís), Piauí (Teresina, Porto e Nossa Senhora dos Remédios), e São Paulo (São João da Boa Vista).

A investigação teve origem em uma tentativa de saque ocorrida no município de Capivari de Baixo (SC), tendo sido obtidas, através de cooperação com a Caixa Econômica Federal, informações sobre fraudes similares em diversas agências do banco.

Além dos mandados, também foram expedidas duas medidas cautelares diversas da prisão contra servidores da Caixa, bem como determinado o bloqueio de contas e sequestro de bens.

Um precatório é um tipo de requisição de pagamento de uma quantia feita a um ente público (União, Estado, município), consistente no reconhecimento por parte do governo que existe uma dívida com alguém que o processou. Até o momento, foram detectados prejuízos de quase R$ 2 milhões aos cofres públicos.

No curso da investigação, foram obtidos fortes indícios de que a organização criminosa se aproximava de advogados através de aplicativo de mensagens, com a finalidade de que realizassem os levantamentos dos precatórios utilizando-se de documentos ideologicamente falsos, obtidos principalmente em cartórios do Maranhão e Piauí.

Após os saques indevidos, os criminosos faziam sucessivas movimentações financeiras dos valores em contas de terceiros, para afastar a origem ilícita dos recursos e dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiados com as fraudes.

Informações obtidas junto à Caixa apontaram que o grupo realizou, ou tentou realizar, levantamentos fraudulentos de precatórios nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte e Amazonas. Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro.

Por:O Liberal

