Motoristas são presos por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica no nordeste do PA (Foto:Ascom/PRF)

Flagrantes ocorreram em Castanhal e Bragança.

Dois motoristas forma presos em flagrante por dirigirem embriagados. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os flagrantes ocorreram em Castanhal e Bragança, nordeste do Pará.

Na quarta (12), a PRF registrou a primeira prisão no Km 53 da BR 316, em Castanhal, quando abordou um veículo de carga que transitava perigosamente na pista.

O condutor do veículo, apresentou sinais de embriaguez, e foi convidado a realizar o teste de alcoolemia que apontou valor superior ao permitido, teor de 0.93 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Durante a averiguação, os agentes da PRF também encontraram, dentro do veículo, uma garrafa de uísque no banco do passageiro.

No mesmo dia, em Braganca, a equipe da PRF fiscalizava no Km 200 da BR 308 quando abordou um veículo. O homem afirmou ter ingerido o conteúdo de duas garrafas de 350ml de cerveja depois do almoço, sendo assim, foi convidado a realizar o teste de alcoolemia. O teste apontou teor alcoólico de 0.39 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do permitido.

Os dois condutores foram presos e autuados pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o Art. 306 do Código de Transito Brasileiro, e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil dos respectivos municípios.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...