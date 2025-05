Motociclista morre após colidir contra carro na zona rural de Parauapebas (PA)

Foto: Reprodução | O acidente ocorreu na tarde deste domingo (4); vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na tarde deste domingo (4), um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Lander de cor preta e um carro modelo Spin prata resultou na morte de um motociclista, identificado como Cícero Júnior. O caso aconteceu por volta das 14h10, na estrada vicinal Tapete Verde (VS-21), na zona rural de Parauapebas, região sudeste do Pará.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar à equipe do Portal Pebinha de Açúcar, uma guarnição foi acionada por populares, que informaram sobre a colisão. De imediato, os policiais se deslocaram até o local, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que também já havia sido acionado.

Ao chegarem na cena do acidente, os socorristas constataram que a vítima já havia evoluído a óbito. Diante da situação, foram acionados os agentes do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) para os procedimentos cabíveis, além de peritos do Instituto de Criminalística.

O outro envolvido no acidente foi identificado como Marcone Pereira Lopes, condutor do carro Spin, que permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão.

O caso será investigado para apurar responsabilidades e as circunstâncias que levaram à morte do motociclista. A Polícia Militar reforça a importância da atenção e do respeito às normas de trânsito, sobretudo em estradas vicinais, onde muitos acidentes fatais têm sido registrados

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar / Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/08:04:01

