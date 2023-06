Mototaxista é esmagado por carreta e passageiro fica gravemente ferido em Marabá

(Foto:Reprodução) – Um grave acidente ocorreu na tarde do último sábado (10), por volta das 14h, na BR-222, em frente a um posto de combustíveis, à altura da Folha 19, próximo à cabeceira da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, no Núcleo Nova Marabá.

Um mototaxista credenciado no Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU), identificado como Gilvan Araújo, que pilotava a motocicleta número 666, morreu esmagado por uma carreta, enquanto realizava uma corrida com um passageiro na garupa.

De acordo com testemunhas, o mototaxista e o passageiro foram atropelados por uma carreta no local, no momento em que o profissional realizava uma ultrapassagem irregular. O impacto da colisão foi tão violento que o mototaxista faleceu instantaneamente no local do acidente. Já o passageiro sobreviveu, porém, sofreu graves ferimentos na perna e nos braços.

Um vídeo chocante, gravado por outro mototaxista momentos após a tragédia, mostra a vítima estirada em meio à pista e o passageiro sentado no meio-fio, abalado e com ferimentos visíveis. As imagens, que não serão veiculadas em respeito às normas da plataforma, evidenciam a gravidade do acidente e a angústia do passageiro enquanto aguardava atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares para prestar socorro ao passageiro ferido. Uma equipe médica chegou ao local minutos depois e prestou os primeiros socorros, estabilizando a vítima antes de encaminhá-la ao hospital.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo da vítima.

Fonte:Debate Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/08:38:07

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

