Mototaxista é morto com uma facada nas costas, em Santarém

Mototaxista não credenciado é morto à faca por falso passageiro no bairro Matinha, em Santarém

Motocicleta da vítima foi levada pelo bandido. Caso aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (3).

Um crime com características de latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (3), na Alameda Ipê, bairro Matinha, em Santarém, oeste do Pará, próximo ao ZooUnama. A vítima identificada como Ianderson Pontes dos Santos, 22 anos, trabalhava com serviço de mototáxi não credenciado. Ele foi morto com uma facada nas costas e teve sua motocicleta Honda Fan de cor vermelha roubada.

De acordo com informações de familiares que estiveram no local onde Ianderson caiu já sem vida, após ser ferido à faca pelo falso passageiro, a vítima ainda correu cerca de 300 metros e ainda conseguiu ligar para a mãe informando o ocorrido e pedindo socorro. Ianderson morava no bairro Vitória Régia.

Logo após o crime, a polícia foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Viaturas da PM chegaram rapidamente ao local e uma ambulância do Samu foi enviada da base, mas a equipe já encontrou Ianderson sem vida.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para levantamento de local de crime e o IML fez a remoção do corpo para necropsia.

A polícia busca informações para identificar e prender o autor do crime, que fugiu na motocicleta da vítima. “Estamos em diligência. Foi determinada uma equipe para acompanhar local de crime. se acontecer o flagrante será apresentado à autoridade competente do local ou ao delegado plantonista. Caso não haja flagrante, vai para a delegacia de repressão a roubos”, explicou delegado Gilvan Almeida.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

03/09/2021 12h31

