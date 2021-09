VÍDEO: Advogada denuncia agressão feita por homem no meio de rua da Cremação

Uma advogada usou suas redes sociais para denunciar que foi agredida por um homem, na tarde da última quarta-feira (1), no bairro da Cremação, em Belém. O homem que agrediu a mulher com chutes e socos seria dono de uma clínica, que a ofendeu e agrediu por causa do modo como o carro dela estava estacionado, segundo relatou a advogada.

De acordo com Erika Sousa, ela é cliente da clínica de propriedade do homem, que fica na avenida Conselheiro Furtado. Ela foi fazer exame de rotina, parou o carro em frente ao estabelecimento e permaneceu dentro do veículo.

Segundo o relato nas redes sociais, havia um outro cliente que queria deixar o estacionamento, mas ele não foi até Erika para pedir que ela retirasse seu carro, que impedia a saída do outro veículo.

Quando percebeu a movimentação, a advogada começou a afastar o carro. No meio da manobra, o dono da clínica teria ido em direção da mulher. proferindo xingamentos e ofensas. Ela continuou afastando o carro, mas nesse momento, alega que o homem deu um tapa em seu rosto.

Ao descer do seu veículo para tomar satisfação, foi recebida a socos e pontapés, como mostram as imagens de uma câmera de segurança que foram compartilhadas por ela. No meio das agressões, Erika fraturou seu dedo do pé.

O caso foi denunciado na delegacia da Cremação e a vítima foi encaminhada para o Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves. “Nós mulheres jamais devemos nos calar. Não devemos ter medo de exercer nosso direito de ter liberdade de ir e vir! Não devemos aceitar caladas xingamento misógino de covardes como esse agressor que bate de forma cruel e desproporcional em uma mulher”, disse Erika Sousa nas redes sociais.

A reportagem entrou em contato com Erika, que confirmou o caso. A redação de O Liberal procurou contato com a clínica que seria de propriedade do acusado, para ouvir a sua versão. Em resposta à equipe de reportagem, a clínica informou que entrará em contato, em breve, para comentar o caso.

Assista ao vídeo;

Fonte:

O Liberal

03.09.21 10h46

