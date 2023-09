MOVIMENTA CULTURA CHEGA AO PARÁ E CIRCULARÁ POR OITO MUNICÍPIOS NO ESTADO

O Movimenta Cultura, ação formativa itinerante realizada pelo Centro Cultural Tatajuba (Imperatriz/MA) e patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, chegou ao estado do Pará.

A iniciativa busca promover profissionalização, geração de emprego, renda e novas oportunidades por meio da arte e da cultura, oferecendo um ciclo formativo em Gestão da Cultura em diversos municípios das regiões Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil.

O projeto teve início no estado do Maranhão, região Nordeste, neste mês de setembro, no município de Açailândia. E, agora, desembarca no estado do Pará, região Norte, onde inicia a circulação que vai passar pelos municípios de Belém, Bom Jesus do Tocantins, Canaã dos Carajás, Curionópolis (Serra Pelada), Eldorado, Marabá, Ourilândia do Norte e Parauapebas.

A primeira oficina, que está com inscrições abertas até o dia 27/09, será realizada na cidade de Parauapebas (PA) e dedicada ao tema “Elaboração de Projetos Culturais – Módulo 2”, que propõe aprofundar o conhecimento dos alunos sobre a escrita de projetos. Os participantes selecionados vão aprender sobre o cadastro de propostas no SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), como desenvolver a planilha orçamentária, como reunir e organizar a documentação necessária, entre outras informações.

Outras oficinas também farão parte do calendário do Movimenta Cultura no estado, desenvolvendo temas como Marketing Digital – Arte em Destaque, Empreendedorismo Cultural, Território e Cultura: reconhecendo o nosso espaço, Como tirar sua ideia do papel? Uso do design thinking para inovar e desenvolver projetos, entre outros.

Todas as oficinas serão ministradas por especialistas nas áreas e vão auxiliar os participantes a adquirirem novas habilidades nos campos da economia criativa e da gestão da cultura.

As atividades são gratuitas e os interessados podem obter informações completas nas redes sociais do projeto: instagram.com/movimenta.cultura; facebook.com/projetomovimentacultura; e linktr.ee/movimentacultura.

O Movimenta Cultura é uma ação formativa itinerante promovida pelo Centro Cultural Tatajuba, viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Tatajuba, Ministério da Cultura e Governo Federal (Brasil, União e Reconstrução).

Uma janela de oportunidades para o desenvolvimento regional

Ao todo, cerca de 60 oficinas serão ofertadas pela ação formativa, do segundo semestre de 2023 até março de 2024, atendendo mais de 25 cidades nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste.

A iniciativa aposta na Cultura enquanto aliada para o desenvolvimento regional, realizando ações integradas entre a economia da cultura e as indústrias criativas (ECIC) do Brasil, que representam cerca de 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados da Plataforma de mensuração do PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas (ECIC). Ao circular de forma descentralizada, o projeto auxilia no crescimento e na descentralização das políticas públicas e dos investimentos de incentivo fiscal em diferentes regiões do país.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

Sobre o Centro Cultural Tatajuba

O Centro Cultural Tatajuba é um espaço que se dedica à formação artística e à valorização da produção cultural no Centro da cidade de Imperatriz (Maranhão) e região. Inaugurado em 2022, O Tatajuba oferece uma programação de qualidade e diversa, com exposições, mostras de cinema, oficinas, cursos, debates, artes cênicas, fotografia, feira de livros, apresentações de danças, shows musicais e outros eventos gratuitos e acessíveis a todos. As atividades são desenvolvidas em conjunto com o poder público, setor privado, sociedade civil e indivíduos atuantes no Maranhão. O espaço impulsiona, diariamente, a formação, capacitação e geração de renda na região por meio de múltiplas áreas da cultura, proporcionando oportunidades às crianças, jovens e adultos. Para acompanhar as ações, acesse as redes sociais: instagram.com/centroculturaltatajuba e facebook.com/centroculturaltatajuba

Calendário da oficina e sinopse

Parauapebas – Pará

Oficina Elaboração de Projetos Culturais Módulo 2

Professor: Gustavo Abreu Reis

Sinopse:

A oficina pretende trabalhar com os alunos o aprofundamento na realização das etapas de escrita de projetos culturais, demonstrar como realizar o cadastro de projetos no SALIC (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura), como desenvolver a planilha orçamentária, o levantamento e a organização da documentação necessária ao seu projeto.

Inscrições: até o dia 27 de setembro

Realização da oficina: de 2 a 6 de outubro, das 13h30 às 17h

Local: Centro Cultural Parauapebas (Rua Um, S/N, Quadra Especial, Bairro Alvora)

Formulário de inscrição: https://forms.gle/r44jbRSvzdqxGkVs5

Informações: (99) 9.8174-5610

Informações e formulários de inscrição disponíveis nas redes sociais do projeto: perfil do instagram.com/movimenta.cultura; do facebook.com/projetomovimentacultura; e linktr.ee/movimentacultura

Em breve novas oficinas estarão com inscrições abertas!

Fonte:Karine Gomes – FotoReprodução e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/18:01:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...