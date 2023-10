MP constata que órgãos de segurança descumpriram ordem judicial de manter buscas por menina de 2 anos desaparecida no Marajó

Elisa desapareceu no sábado (16), próximo à floresta que passa pela comunidade. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Elisa Ladeira Rodrigues desapareceu no dia 16 de setembro, e um dos suspeitos morreu no último dia 25. A Polícia Civil (PC) afirmou que o estado adotará providências para o cumprimento de decisão judicial, mas não informou quando as buscas serão retomadas.

O Ministério Público do Pará constatou que órgãos de segurança do Pará não cumpriram ordem da Justiça de manter buscas pela menina Elisa Ladeira Rodrigues, de 2 anos, que desapareceu há 16 dias em área de mata, na comunidade Vila Monta Carmelo, em Anajás, no arquipélago paraense do Marajó.

O promotor de Justiça do município, Harrison Bezerra esteve no último sábado (30) na localidade para levantar informações sobre o caso da criança. Depois de ouvir a família da menina e outras lideranças, foi confirmado por eles, que as buscas à criança não foram retomadas pela força de segurança, conforme decisão judicial na semana passada.

O promotor encaminhou à Justiça um pedido de cumprimento da multa, definida na decisão liminar, e que seja aplicada em dobro em caso de novo descumprimento.

A Polícia Civil (PC) afirmou que o estado adotará todas as providências para o cumprimento da decisão judicial e que a força-tarefa está empenhada a esclarecer o que houve desde o desaparecimento da menina.

Mesmo assim, nem a PC e nem a Secretaria de Segurança Pública informaram quando as buscas à Elisa serão retomadas.

Um dos suspeitos do desaparecimento da menina Elisa Rodrigues, de 2 anos, no município de Anajás, na Ilha do Marajó, no Pará, morreu no último dia 25, após passar mal no Central de Triagem da Marambaia, em Belém.

Renan Braga da Silva foi transferido neste fim de semana para Belém depois de ter fugido durante a reconstituição do caso na última quarta-feira (20). Ele havia se apresentado à Polícia Civil na última sexta (22).

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) o suspeito ‘passou mal e foi encaminhado para o atendimento médico, depois de receber alta ele retornou à unidade policial, onde morreu pela madrugada.

A PC informou que instaurou inquérito para apurar a causa da morte. Um segundo suspeito chegou a ser preso junto com Renan Braga.

Relembre o caso

Elisa Rodrigues, de 2 anos, sumiu há dez dias em uma comunidade do município de Anajás, região do Marajó, no Pará e uma força-tarefa formada por agentes de segurança, parentes e voluntários atuam na procura da criança.

Dois homens foram conduzidos à delegacia da região para esclarecer a possível relação com o desaparecimento da menina. Renan Braga da Silva, um dos suspeitos, confessou ter visto a menina.

Durante a reconstituição do caso na última quarta (20), Renan que estava algemado fugiu em direção a mata, enquanto os agentes estavam distraídos. Segundo testemunhas, ele trabalhava com plantação na comunidade e já conhecia a região.

O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Anajás com o apoio da Divisão de Homicídios de Belém.

