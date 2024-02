Vereador denuncia obra milionária de dragagem do rio Tapajós em Itaituba-Pará; Veja vídeo

Na manhã desta terça-feira (6) o vereador Nem de Miritituba, usou a tribuna da Câmara para criticar a obra de dragagem que vem sendo realizada no Rio Tapajós, na travessia entre Miritituba e Itaituba.

Segundo o vereador Nem, “é uma vergonha o que está sendo feito com dinheiro publico. São mais de R$ 50 milhões jogados fora, que poderiam ser usado para beneficiar a população”.

Em nome da dragagem do Rio Tapajós, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), contratou a empresa RP LOCAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA pelo valor de R$ 50.760.096,90 para fazer a dragagem do Rio Tapajós, no trecho entre Miritituba e Itaituba, afirmou o edil. O início da obra, conforme placa, foi no dia 28 de dezembro de 2023 e termino em 14 de abril de 2024.

O edil classificou de obra milionária, pois uma balsa e duas PC estão sendo usadas para retirar areia de um local e despejar em outro. A preocupação do vereador é que no próximo verão, tanto o local onde apareceu praias e o canal estarão comprometidos e deverá haver uma interdição geral, já que está sendo retirado de um local e jogado em outro na mesma área a areia.

De acordo com informações, este recurso, mais de R$ 50 Milhões, estavam alocados para a pavimentação dos 35 Km do trecho Campo Verde, de Itaituba a Divinópolis, em Rurópolis. Inclusive já tinha sido publicado o edital de licitação e de uma hora para outra foi suspensa a mesma e os recursos alocados para a dragagem emergencial no Rio Tapajós.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/09:58:03

