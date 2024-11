MP pede arquivamento total de acusação contra Gusttavo Lima e Vai de Bet

Foto: Reprodução | Promotores afirmam que a investigação não apontou qualquer relação entre as operações do cantor e dos empresários com dinheiro de origem ilícita.

O Ministério Público de Pernambuco (MP PE) pediu à justiça, por meio de uma petição, o arquivamento total das acusações contra o cantor Gusttavo Lima, e os donos Vai de Bet, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha.

No documento de 18 páginas encaminhada à 12ª Vara Criminal de Recife, os promotores afirmam que a investigação não apontou qualquer relação entre as operações do cantor e dos empresários e dinheiro de origem ilícita.

A Operação Integration investigava a possível lavagem de dinheiro de recursos provenientes do jogo do bicho, supostamente operado pelo empresário Darwin da Silva Filho, e de apostas esportivas.

Segundo a investigação, Darwin, que é dono da empresa de apostas Esportes da Sorte, lavava dinheiro ilícito proveniente do bicho e de apostas esportivas por meio do site Esportes da Sorte.

A investigação contra Darwin sobre lavagem de dinheiro de apostas esportivas foi arquivada, já que as apostas foram regulamentadas e são lícitas no país. Mas o empresário segue investigado pela acusação de lavagem de dinheiro de jogo do bicho.

Já o cantor Gusttavo Lima e o dono da Vai de Bet acabaram ligados ao caso por causa da compra de uma aeronave. Gustavo fez um contrato de compra e venda de um avião com uma empresa de Darwin, e depois rescindiu. Cerca de seis meses depois, o mesmo avião foi vendido para os donos da Vai de Bet.

Diante disso, o MP afirma que a operação não indica nenhum uso ou mesmo conhecimento de qualquer dinheiro de origem ilícita por parte do cantor.

Fonte: UOL

