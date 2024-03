Piloto morto em queda de avião estava no 1° dia de trabalho em fazenda do Mato Grosso

Higor Viana Neves, de 35 anos, que morreu na queda de um avião agrícola — Foto: Divulgação

Higor Viana Neves, de 35 anos, era um piloto experiente. O acidente ocorreu após a segunda decolagem dele.

O piloto Higor Viana Neves, de 35 anos, que morreu na queda de um avião agrícola, nesse sábado (23), em Lucas do Rio Verde, no norte do estado, estava no primeiro dia de trabalho em uma fazenda do município, conforme depoimento do patrão dele à Polícia Civil. A vítima estava sozinha na aeronave.

De acordo com a polícia, Higor era um piloto experiente e saiu de Guarantã do Norte, a 708 km de Cuiabá, para prestar serviço de aviação agrícola na comunidade Santa Bárbara. Segundo testemunhas, após a segunda decolagem, o piloto não retornou mais à base.

Um helicóptero foi acionado para iniciar as buscar e encontrou a aeronave que Higor pilotava caída em uma lavoura de milho, na fazenda vizinha a que ele trabalhava.

Segundo a polícia, no local, foi possível verificar que houve choque da asa esquerda do avião no chão e, em seguida, o veículo teria batido de bico contra o solo.

Imagens do acidente aéreo que matou piloto no Mato Grosso

Este slideshow necessita de JavaScript.

Conforme a Agência Nacional de Viação Civil (Anac), o avião, modelo A188B, foi fabricado em 1974, e comprado por uma empresa privada no ano passado. A situação da aeronave era legal e tinha permissão para voo.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para apurar as causas do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia.

