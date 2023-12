Prefeito fala de “maior tragédia urbana do mundo” em Maceió

Na manhã desta sexta-feira (1º), foi registrado um afundamento de 5 centímetros em uma área da cidade de Maceió, em Alagoas

prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), em entrevista à CNN nesta sexta-feira (1º), descreveu a iminência do colapso de uma mina da Braskem, localizada na capital alagoana, como potencialmente “a maior tragédia urbana em curso no mundo”. O prefeito evitou especificar horários para o incidente, visando reduzir a ansiedade da população.

De acordo com JHC, equipamentos modernos estão sendo utilizados para avaliar o afundamento do solo, direção e intensidade desse movimento. Cerca de 350 profissionais de órgãos públicos estão envolvidos no monitoramento dessa situação.

No período da manhã desta sexta-feira (1º), foi registrado um afundamento de 5 centímetros por hora na área afetada. No entanto, essa medida pode variar ao longo do dia.

“Naquela localidade, o fenômeno é constante”, enfatizou o prefeito, contrapondo dados da Defesa Civil que indicaram um afundamento de 2,6 centímetros por hora. O foco principal da Prefeitura é garantir a segurança da população.

“Todo o plano de contingência está em operação, seguindo rigorosamente os protocolos da Defesa Civil de Maceió, que já comunicou todas as autoridades pertinentes”, afirmou.

A mina em questão é a número 18 das 35 instaladas na capital alagoana. Embora o bairro do Mutange seja a região mais afetada, 60 mil pessoas de cinco bairros foram realocadas e a área de risco foi completamente evacuada.

O plano de contingência elaborado considera várias hipóteses de colapso.

Abalos sísmicos

O prefeito destacou que o problema persiste desde março de 2018, quando ocorreu o primeiro abalo sísmico na região, chamando a atenção das autoridades e da mídia nacional.

Relembrando o caso, a Prefeitura de Maceió declarou situação de emergência na quarta-feira (29) devido ao risco iminente de colapso em uma mina da Braskem na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Cinco abalos sísmicos foram registrados na área em novembro, e um possível desabamento pode resultar na formação de grandes crateras na região, alertou a Defesa Civil de Alagoas, enfatizando que uma ruptura ali poderia impactar outras minas.

Braskem

Em resposta, a Braskem informou em nota que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para diminuir o impacto e que continuam compartilhando os dados de monitoramento em tempo real com as autoridades competentes.

As minas da Braskem em Maceió são cavernas resultantes de décadas de extração de sal-gema. O fechamento dessas cavernas, iniciado em 2019, foi determinado após o Serviço Geológico do Brasil (SGB) confirmar que a atividade provocou o afundamento do solo na região, resultando na interdição de diversos bairros da capital alagoana.

O caso

O caso foi acompanhado desde 2018 pelo Ministério Público Federal em Alagoas (MPF-AL), que assumiu a investigação e iniciou ações preventivas em favor dos moradores. Em julho do ano corrente, a prefeitura firmou um acordo com a empresa, garantindo uma indenização de R$ 1,7 bilhão ao município devido ao afundamento dos bairros iniciado em 2018.

