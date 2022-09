MPF abre investigação sobre acidente com avião que resultou na morte de piloto no Pará

Acidente com avião Caravan PT-MES resultou na morte do piloto David Salomão Barreto; causas serão investigadas — Foto: Reprodução/Redes sociais

Quatro passageiros que estavam da aeronave foram resgatados com vida pela FAB, no sábado (10).

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar as causas de acidente aéreo ocorrido sábado (10) em Oriximiná (PA) durante voo que transportava equipe de saúde indígena para a aldeia Ayaramã, na Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana.

O voo era da empresa Piquiatuba Táxi Aéreo e, além do piloto e do copiloto, levava quatro passageiros. O piloto David Salomão Barreto, de 64 anos, morreu.

A aeronave Grand Caravan PT-MES saiu de Oriximiná pela manhã e pode ter sofrido uma pane já perto de pousar na aldeia, o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência em uma área de açaizais. Os passageiros, funcionários da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobreviveram, mas o piloto não resistiu aos ferimentos e morreu.

Todos os sobreviventes foram resgatados por helicóptero e levados para atendimento médico e não correm risco de morte. A investigação iniciada pelo MPF já pediu informações ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (Dsei Guatoc) e à Sesai.

O MPF quer saber detalhes sobre o acidente, quais medidas estão sendo tomadas para apurar as causas, imagens e coordenadas do local do acidente, os dados da aeronave e a situação perante os órgãos reguladores. A investigação também pediu informações à Piquiatuba Táxi Aéreo. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

