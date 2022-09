Quatro pessoas morrem em tentativa de assalto a político e ex-jogador de futebol no Pará

Tiroteio deixa quatro mortos durante tentativa de assalto em Igarapé-Açu (Foto:Reprodução).

Polícia Militar (PM)apreendeu quatro armas de fogo e o carro usado para o crime.

Um assalto ao político e ex-jogador de futebol profissional Beto Torres, em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, acabou em tiroteio e com quatro suspeitos mortos. O caso ocorreu nesta segunda-feira (12), há sete quilômetros do centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM ), agentes foram acionados na madrugada para verificar uma ocorrência de roubo a uma casa na área rural do município. Durante a ação houve tiroteio e quatro dos cinco criminosos foram atingidos. O outro conseguiu fugir e segue sem ter sido encontrado.

A PM alegou ter socorrido os homens baleados, que não resistiram e morreram. Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo e o carro usado para o crime. A corporação comunicou que os itens foram apresentados na delegacia do município. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 13/09/2022/

