MPF pede arquivamento de processo que apura morte de caçadores em reserva indígena no Pará

O Ministério Público Federal (MPF) pediu o arquivamento do processo que trata do caso da morte de três homens assassinados na reserva indígena Parakanã, a cerca de 30 km de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Não há detalhes sobre quando exatamente ocorreu esse trâmite.

O crime ocorreu em abril do ano passado e foi investigado pela Polícia Federal por mais de um ano. Cosmo Ribeiro de Sousa, 29, José Luís da Silva Teixeira, 24, e Wilian Santos Câmara, 27, teriam saído para caçar, quando desapareceram. Os corpos foram encontrados enterrados em cova rasa na área da reserva.

Procurado pela reportagem de O Liberal, o advogado criminalista Cândido Júnior, que trabalha na defesa das famílias, informou que, agora, a Justiça Federal é quem vai decidir (ou não) pelo arquivamento. “O magistrado pode mandar o processo para arquivamento ou pode decidir para que outro membro do Ministério Público dê uma analisada para saber se oferece denúncia ou não. De qualquer forma, é uma situação chata, porque o trabalho da Polícia Federal foi muito bem feito”, declarou Cândido Júnior.

A reportagem de o Liberal entrou em contato com o MPF, que se manifestou por meio de nota. “O inquérito policial relativo ao caso (1001702-43.2022.4.01.3907) tramita sob segredo de Justiça e, portanto, o Ministério Público Federal (MPF) não pode divulgar informações sobre o tema”, comunicou a instituição.

