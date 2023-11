Novo Progresso- Ponte no rio jamanxim, estala estrutura e ameaça cair; VÍDEOS

Gravação mostra estrutura de sustentação caída e pilar de madeira danificado. (Foto:Reprodução Youtube)

Desgaste da ponte de madeira tem preocupado usuários e moradores doutro lado do rio jamanxim.

A ponte é trajeto da “Van Escolar” que diariamente passa pelo local com alunos da área rural do município, pais estão preocupados com a segurança dos filhos, e pedem providencia do poder publico.

Moradores temem ficar isolados no período de cheia do rio.

Leia mais sobre a ponte do rio jamanxim clique AQUI

A cerca dos 320 moradores do outro lado do rio jamanxim ( região da Flona Jamanxim), que usam diariamente a ponte para, estão preocupados com a situação da ponte que liga a cidade às principais estradas vicinais da região. O desgaste dessas estruturas, que são de madeira, tem preocupado os moradores que temem delas não aguentarem o próximo período de inverno amazônico (chuvaradas) e não tem como improvisar desvios, se ela cair ficaremos ilhados, comentou morador.

A ponte é único acesso dos moradores do PARNA, APA e FLONA JAMAXIM pela cidade de Novo Progresso.

A ponte recebeu recurso do Governo do estado do Pará em 2021 através do Convênio 084/2020, firmado entre o Governo do Estado do Pará e o município de Novo Progresso/PA, no valor de R$ 614.000,00 (seiscentos e quatorze mil reais) para a execução de obra visando a recuperação de ponte sobre o Rio Jamanxim – Vicinal Marajoara, e também foi recuperada com dinheiro arrecadado de moradores.

Um vídeo mostra o estrago causado após um caminhão passar pela ponte de madeira, na vicinal jamanxim , a estrutura estala e quebra. A gravação foi feita por moradores que presenciaram o ocorrido enviaram para reportagem do Jornal Folha do Progresso.

Clique AQUI e assista no Youtube

Morador mostra alicerce comprometido – ponte pode cair

Novo Progresso- Ponte no rio jamanxim, estala estrutura e ameaça cair; Moradores temem ficar isolados no período de cheia do rio – Gravação mostra estrutura de sustentação caída e pilar de madeira danificado…..Assista e leia mais> https://t.co/I5BGFv0KjA pic.twitter.com/jxnjvo0F1m — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 16, 2023

Novo Progresso- Ponte no rio jamanxim, estala estrutura e ameaça cair; Moradores temem ficar isolados no período de cheia do rio – Gravação mostra estrutura de sustentação caída e pilar de madeira danificado…..Assista e leia mais> https://t.co/I5BGFv0KjA pic.twitter.com/jxnjvo0F1m — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 16, 2023

Fonte:Jornal Folha do Progresso/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2023/14:57:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...